Chemnitzer Bürgerfest wird ausgezeichnet

Der Verein Chemnitzer Bürgerfest wird von den Freunden des Berliner Holocaust-Mahnmals und der Jüdischen Gemeinde zu Berlin mit dem Preis für Zivilcourage geehrt. Vereinsgründer Sebastian Thieswald habe mit dem Fest «Herzschlag» im August gezeigt, dass die Chemnitzer ihre Stadt nicht den Radikalen überlassen wollten, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Mehr als 67 000 Bürger hätten damit ein Zeichen gegen Rechts gesetzt und sich für ein attraktives und freundliches Chemnitz ausgesprochen.

Der mit 3000 Euro dotierte Preis soll Thieswald bei einer Gala am 28. Oktober in Berlin überreicht werden. Die Tischrede hält der Siemens-Vorstandsvorsitzende, Joe Kaeser.

Das Bürgerfest hatte als Ersatz für das zuvor abgesagte Chemnitzer Stadtfest stattgefunden. Am Rande des Stadtfestes war im Vorjahr ein Mann erstochen worden. In der Folge war es zu fremdenfeindlichen Übergriffen und rechten Demonstrationen in der Stadt gekommen.