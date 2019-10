Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

TTC Eastside gewinnt dank Xiaona Shan mit 3:1 in Lille

Berlin (dpa/bb) – Die Tischtennis-Frauen vom ttc Berlin Eastside sind auch in ihrem siebenten Saisonmatch ungeschlagen geblieben, haben aber nach sechs Zu-Null-Erfolgen das erste Spiel einer ihrer Akteurinnen abgegeben. Am Dienstagabend endete der zweite Auftritt der Hauptstädterinnen in der Dreier-Champions League-Gruppe A gegen den französischen Vizemeister CP Lyssois Metropole in Lille mit einem 3:1-Erfolg. Nach dem 3:0-Heimauftakt gegen Girbau Vic TT (Spanien) konnte Berlin seine Spitzenposition behaupteten.

Überraschend war Lille durch den 3:2-Erfolg der Serbin Andrea Todorovic (Weltrangliste 125) gegen die Rumänin Bernadette Szöcs (WRL 17) mit 1:0 in Führung gegangen. Danach glich die formstarke Xiano Shan durch ihr 3:1 gegen Tamolwan Khetkuan zum 1:1 aus und Nina Mittelham sorgte im engen Match gegen Sanja Korak mit 3:1 für die Gästeführung. Den Schlusspunkt zum 3:1 für den Favoriten setzte Matchwinnerin Shan durch ihr souveränes 3:0 gegen Todorovic.