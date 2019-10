Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Demos gegen türkische Offensive auch in Berlin und Potsdam

Kurdische Gruppen und Migrantenorganisationen wollen heute in Berlin gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien demonstrieren. Die Proteste sind um 14.00 Uhr Unter den Linden sowie um 15.00 Uhr am Hermannplatz. Ein Sprecher des Kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit rechnete am Freitag mit etwa 5000 Teilnehmern, bei der Polizei angemeldet sind jeweils nur einige hundert.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Mittwoch den Beginn einer Offensive im Norden Syriens verkündet. Sie richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz. Bereits am Donnerstag waren in Deutschland mehrere Tausend Demonstranten dagegen auf der Straße gegangen, besonders in Nordrhein-Westfalen. Für Samstag sind in mehreren deutschen Städten ähnliche Demonstrationen angekündigt, darunter auch in Potsdam, Magdeburg und Hamburg.