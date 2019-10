Bau und Wandbild von Wolfram Schubert soll geschützt werden

Am 14. Oktober wird erstmals über eine Unterschutzstellung und Restaurierung des mehr als 30 Meter hohen Hochhaus-Wandbildes «Die Quelle» in der Südstadt beraten, wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der 93-jährige Schubert, der in Potzlow in der Uckermark lebt und arbeitet, will auch nach Neubrandenburg kommen.