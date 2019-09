Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Bereits Tausende Unterschriften für saubere Schulen

Die Initiative «Schule in Not» hat für ihr Bürgerbegehren «Saubere Schulen» in Berlin-Neukölln in den ersten sieben Wochen 5000 Unterschriften gesammelt.

Das sagte Initiator Philipp Dehne am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Bis Jahresende seien 7000 gültige Unterschriften nötig. Ziel sei es, Reinigungskräfte beim Bezirk anzustellen statt private Anbieter zu beauftragen. An diesem Dienstag sei ab 16.30 Uhr vor dem Rathaus Neukölln eine Kundgebung von Schülern, Lehrern, Eltern, Reinigungskräften und Hausmeistern geplant, so Dehne.

Auch in anderen Bezirken regt sich derzeit Widerstand gegen schmutzige Schulen. Dreck und unzureichende Reinigung seien ein berlinweites Problem, doch seit Jahre passiere nichts, sagte Dehne. Reinigungskräfte hätten mitunter nur eineinhalb Minuten pro Klassenraum Zeit - mit entsprechenden Folgen. In Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg haben inzwischen ebenfalls Unterschriftensammlungen für saubere Schulen begonnen.

Kommen die nötigen Unterschriften zusammen, müssen sich die Bezirksverordnetenversammlungen mit den Begehren beschäftigen. Übernehmen sie die Forderungen nicht, kommt es zum Bürgerentscheid.