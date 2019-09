Protestaufrufe gegen Rechtspopulisten-Demonstration

Gegen eine Demonstration von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten am 3. Oktober in Berlin-Mitte wollen verschiedene Initiativen und linke Gruppen mobil machen. Im Internet gibt es zehn Tage vor dem Tag der Deutschen Einheit diverse Aufrufe zu Protesten und Gegenkundgebungen.

Unter dem Motto «Den Nazis keine Mitte» ruft die Anwohnerinitiative für Zivilcourage – Gegen Rechts zu einer Kundgebung in der Friedrichstraße auf. Auf der linksextremen Internetseite Indymedia steht ein Aufruf: «Nazi-Aufmärsche am 3. Oktober in Berlin verhindern.» Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus veröffentlichte eine längere Analyse zu dem erwarteten rechten Aufmarsch.