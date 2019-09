Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Demo von Abtreibungsgegnern: Gegendemos in Berlin

Hunderte Menschen haben am Samstag in Berlin-Mitte gegen eine Demo von Abtreibungsgegnern demonstriert. Der Protest richtete sich gegen den sogenannten Marsch für das Leben. Eine Polizeisprecherin sprach am Mittag von Teilnehmerzahlen «im unteren vierstelligen Bereich» auf beiden Seiten. Die Proteste blieben den Angaben zufolge störungsfrei.

Am «Marsch für das Leben» beteiligen sich nach Angaben des Veranstalters, des Vereins Bundesverband Lebensrecht, neben der katholischen Kirche auch Ärzte- und Juristen-Vereinigungen. Die Demonstranten fordern ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen und verweisen dabei auf die «Unantastbarkeit der Menschenwürde», wie aus der Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz hervorgeht. Diese «ist besonders dann zu betonen, wenn das Lebensrecht eines ungeborenen oder schwerkranken Menschen in Frage gestellt wird», wird Kardinal Reinhard Marx darin zitiert.