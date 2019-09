BND muss Informationen zu Hintergrundgesprächen rausgeben

Ein Journalist will vom Bundesnachrichtendienst Informationen zu vertraulichen Hintergrundgesprächen haben - und wird zurückgewiesen. Ob das rechtens war, hat jetzt das Bundesverwaltungsgericht geklärt.

Leipzig (dpa) - Das Bundesverwaltungsgericht hat den Auskunftsanspruch der Presse gegenüber dem Bundesnachrichtendienst (BND) gestärkt. Der Geheimdienst müsse einem Journalisten bestimmte Auskünfte über Hintergrundgespräche mit anderen Medienvertretern erteilen, entschied das Gericht in Leipzig am Mittwoch. (Az.: BVerwG 6 A 7.18)

In einem Punkt wies das Gericht die Klage ab: Der Kläger hatte auch wissen wollen, ob und wie das Bundeskanzleramt unterrichtet wurde über eine Interview-Äußerung des BND-Präsidenten zur Beteiligung der Gülen-Bewegung am Militärputsch in der Türkei. «Einer Beantwortung steht das schutzwürdige öffentliche Interesse an der Sicherung der Aufgabenerfüllung des BND entgegen», hieß es vom Gericht.