Hunderte Rocker bei Motorrad-Demo am Brandenburger Tor

Nach außen geht es um Freiheit und Motorradfahren. Nach Einschätzung der Polizei sind viele Hells Angels jedoch brutal und kriminell. Darum sind ihre Abzeichen verboten.

Der Motorrad-Korso trug das Motto: «Freedom is our Religion» (deutsch: Freiheit ist unsere Religion). Zu sehen waren Rocker aus vielen Teilen Deutschlands, unter anderem aus Brandenburg und Baden-Württemberg. Sie parkten ihre Motorräder entlang der Straße des 17. Juni und versammelten sich am Brandenburger Tor. Bereits in den vergangenen Jahren hatte es ähnliche Aktionen gegeben.