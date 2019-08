Linke will festen Fahrplan zur Abschaffung von Parkplätzen

Der Klimaschutz ist für viele Menschen momentan ein Top-Thema. Nun entdeckt es auch die Berliner Linksfraktion für sich. Und macht teils radikal anmutende Vorschläge.

Berlin (dpa/bb) - Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus fordert einen verbindlichen Fahrplan zur Reduzierung von Parkflächen für Autos in der Stadt. «Mit einer festen Parkplatzreduktionsquote wollen wir jedes Jahr neue Freiflächen schaffen, die in enger Beteiligung der Bevölkerung für breitere Gehwege, neues Grün in der Stadt, Abstellzonen für Leihräder und Scooter, sichere Radabstellanlagen oder Ladezonen genutzt werden können», heißt es in einem Beschluss der Fraktion, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.