Zwangsehe: Online-Beratung für Mädchen in Finanznot

Wohin können sich junge Mädchen wenden, wenn sie befürchten, dass ihre Eltern sie gegen ihren Willen verheiraten wollen? In Berlin gibt es dafür bisher auch Online-Beratung. Doch wer zahlt künftig dafür?

Insbesondere vor den Sommerferien suchen junge Mädchen mit ausländischen Wurzeln Hilfe, weil sie befürchten, dass ihre Eltern sie während des Urlaubs in der Heimat gegen ihren Willen verheiraten wollen. Verlässliche Zahlen über das Ausmaß von Zwangsehen in Berlin gibt es nicht. Im November 2018 veröffentlichte der Berliner Arbeitskreis gegen Zwangsverheiratung Zahlen aus einer Umfrage unter rund 1000 Hilfseinrichtungen und Schulen in der Hauptstadt. Danach gab es 2017 in 570 Fällen Beratungen zum Thema Zwangsehe.