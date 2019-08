Weniger Wespen in diesem Sommer

Aufdringliche Wespen können im Biergarten oder Straßen-Café ganz schön nerven. Besonders zahlreich waren die Insekten im vergangenen Jahr. Aber 2019 scheinen weniger von ihnen herumzuschwirren. Weshalb das so ist, darüber gibt es bisher nur Vermutungen.

Wespen kommen in diesem Sommer in vielen Regionen Deutschlands nicht an ihre Vorjahresstärke heran. Die Beobachtungen vieler Bürger über ein vergleichsweise geringeres Vorkommen seien nicht von der Hand zu weisen, sagte die Biologin Melanie von Orlow von der Bundesarbeitsgruppe Hymenoptera (Hautflügler) beim Naturschutzbund (Nabu) auf dpa-Anfrage.