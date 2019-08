Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Stromausfall in Schmargendorf: 1400 Haushalte betroffen

In Berlin-Schmargendorf ist in rund 1400 Haushalten am Dienstagabend zeitweise der Strom ausgefallen. Auch 159 Gewerbebetriebe seien von der Störung betroffen gewesen, sagte eine Vattenfall-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Ursache war demnach ein Kurzschluss. Die Versorgung konnte gegen 20 Uhr wieder vollständig hergestellt werden.

Bei Bauarbeiten komme es in der Stadt immer wieder zu Störungen ähnlicher Größenordnung. Betroffen waren den Angaben zufolge diesmal mehrere Straßenzüge rund um die Davoser Straße und die Berkaer Straße im Südwesten der Hauptstadt.

Im Februar hatte eine Baufirma ein Kabel an der Salvador-Allende-Brücke in Köpenick beschädigt. Mehr als 30 000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe waren damals betroffen. Sie mussten ohne Licht, Heizung oder Festnetztelefon auskommen. Der Blackout hatte das öffentliche Leben zeitweise erheblich eingeschränkt. Schulen und Kitas blieben geschlossen, Straßenbahnen fielen aus.