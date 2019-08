Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Vergebliches Warten: Probleme mit Notruf 110 bei der Polizei

Die Berliner Polizei kämpft mit Problemen bei der Annahme von Notrufen über die Telefonnummer 110. «Uns haben in der Tat Beschwerden erreicht von Betroffenen in den zurückliegenden Wochen, dass sie zum Teil mehrere Minuten in der Warteschleife waren, ohne dass es ihnen gelungen ist, den Notruf wirklich zu erreichen», sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Das liege daran, dass die Notrufzentrale seit dem 18. Juni in provisorischen Räumen arbeite und die technischen Möglichkeiten dort begrenzt seien.

Es habe auch Fälle gegeben, dass Anrufer dann aus der Warteschleife geworfen wurden, so dass sie erneut anrufen mussten. Ein Problem sei auch, dass die Polizisten an den Telefonen aus technischen Gründen nicht sehen könnten, wie viele Anrufer sich noch in der Warteschleife befinden würden, sagte Slowik. Sie betonte: «Für mich hat die Funktionsfähigkeit des Notrufs höchste Priorität.» Daher sollte es noch am Montagnachmittag eine größere Beratungssitzung zu dem Thema geben. Bis Anfang September solle die Sanierung des Daches der eigentlichen Notrufzentrale im Polizeipräsidium fertig sein, so dass die Arbeit wieder dort fortgesetzt werden könne.