«Ärgerlich»: Viktoria verpasst Pokal-Coup - Geringe Kulisse

Seit 2012 wartet der Berliner Landespokalsieger auf einen Coup im DFB-Pokal. Auch der FC Viktoria 1889 scheitert - schlägt sich gegen Arminia Bielefeld aber wacker. Abseits des Platzes wird ein Ziel deutlich verfehlt.

Berlin (dpa) - Die Enttäuschung über eine der Schlüsselszenen beim verpassten Pokal-Coup gegen Arminia Bielefeld war bei den Spielern vom FC Viktoria 1889 auch nach dem Dank an die eigenen Fans nicht verflogen. In der Schlussphase der 0:1 (0:1)-Niederlage des Berliner Regionalligisten wurde Gäste-Verteidiger Brian Behrendt im Strafraum am Arm getroffen, der mögliche Pfiff von Schiedsrichter Franz Boskop zugunsten des Außenseiters blieb aber aus. «Laut Fernsehen wurde gesagt, es war ein Elfmeter. Das ist natürlich ärgerlich, wenn einem so eine große Möglichkeit genommen wird», sagte der als Stürmer eingesetzte Christoph Menz.