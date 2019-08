Riedle neue Direktorin der Stiftung Topographie des Terrors

Die stellvertretende Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, Andrea Riedle, wechselt als neue Direktorin der Stiftung Topographie des Terrors nach Berlin. Die 47-Jährige wird ihren neuen Posten zum 1. Januar 2020 übernehmen, wie die Berliner Kulturverwaltung am Donnerstag mitteilte. Sie folgt dem langjährigen Direktor der Stiftung, Andreas Nachama, der Ende November in den Ruhestand geht.

Die im baden-württembergischen Plochingen geborene Riedle war in den vergangenen sechs Jahren wissenschaftliche Abteilungsleiterin und stellvertretende Gedenkstättenleiterin in Dachau. Sie studierte Neuere Geschichte und Politikwissenschaft in Tübingen und im englischen Exeter. Ihre Dissertation zum Führungsstab im KZ Sachsenhausen entstand an der Freien Universität Berlin. Bevor Riedle nach Dachau ging, war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin für die NS-Gedenkstätten im Berliner Raum.