Taucher tot aus See in Schwerin geborgen

Ein 35-jähriger Mann aus dem Land Brandenburg ist beim Tauchen im Ziegelinnensee tödlich verunglückt. Möglicherweise hat er nach Weltkriegsmunition gesucht. Die Kripo ermittelt.

Schwerin (dpa/mv) - Ein Taucher ist in einem See in Schwerin ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen die Leiche des 35-Jährigen aus dem Land Brandenburg am Montagmorgen aus dem Ziegelinnensee, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte ein Bekannter den Mann als vermisst gemeldet, weil er nach einem gemeinsamen Tauchgang kurz nach Mitternacht nicht wieder aufgetaucht war. Der Bekannte des Verunglückten sei ein Einheimischer, sagte ein Polizeisprecher. Er habe die Retter von einem nahe gelegenen Hotel aus alarmiert.