Saleh «stolz» auf Familien-Entlastungspaket

Berlin setzt bei der Bildung mehr als jedes andere Bundesland auf Gebührenfreiheit. Der SPD-Fraktionsvorsitzende freut sich, dass die Stadt nun weitere Schritte auf diesem Weg geht. Und er hat schon neue Ideen.

Ab 1. August sind in Berlin die ersten beiden Hortjahre beitragsfrei, auch die bisherige Bedarfsprüfung fällt weg. Das Mittagessen in der Schule kostet ebenfalls nichts mehr, um jedem Kind eine warme Mahlzeit zu ermöglichen. Zudem gibt es für alle rund 360 000 Schüler eine Gratis-Jahreskarte für Busse und Bahnen, das Azubi-Jahresticket reduziert sich auf 365 Euro im Jahr.

Kritik kommt von der CDU. «Gute Bildung ist keine Frage von Beitragsfreiheit», sagte CDU-Fraktionsvize Mario Czaja der Deutschen Presse-Agentur. «Schon bislang waren viele Berliner Schüler von Zuzahlungen befreit, auch dank des Bundesprogramms «Bildung und Teilhabe».» Berechtigte Eltern bezahlten beispielsweise für Schulessen in weiterführenden Schulen nur einen Euro Eigenanteil je Essen, in Kitas und Kindertagespflege einen monatlichen Pauschalbetrag von 20 Euro, rechnete Czaja vor.

Saleh sieht in den Entlastungen auf Kosten des Landeshaushalts auch ein großes Konjunkturpaket. «Denn am Ende geben die Familien das zusätzliche Geld in der Stadt wieder aus.» Und er hat schon weitere Ideen. «Ein nächster Schritt könnte sein, Schülern einen kostenfreien Eintritt in das Naturkundemuseum und das Technikmuseum zu ermöglichen», sagte er. Beide Einrichtungen seien Lernorte. «Jedes Kind hat ein Anrecht, einmal einen Dino zu sehen.»