Schwangere abgewiesen? Senat will Aufklärung

Eine Flüchtlingsfrau verliert ihr Baby. Zuvor soll der Wachdienst ihrer Unterkunft Hilfe in größter Not verweigert haben. Nun sind die fragliche Firma, Heimbetreiber, Behörden und Politik unter Druck.

Berlin (dpa/bb) - Hat der Sicherheitsdienst eines Berliner Flüchtlingsheimes einer hochschwangeren Frau nötige Hilfe verweigert, so dass diese ihr Kind verlor? Nach entsprechenden Vorwürfen des Flüchtlingsrates haben Heimbetreiber, Behörden und der Senat eine umfassende Aufklärung des Sachverhalts versprochen.

«Das ist ein entsetzlicher Vorfall, der betroffen macht und Fragen aufwirft», erklärte Integrationsstaatssekretär Alexander Fischer am Dienstag auf Twitter. «Er wird aufgeklärt. Es ist inakzeptabel, wenn Menschen die Notfallversorgung verwehrt wird. Das muss jederzeit gewährleistet sein.» Der Familie gehöre sein Mitgefühl, so Fischer. «Sie muss jede Hilfe bekommen.»

Nach Angaben des Flüchtlingsrates lebte die Frau mit ihrem Ehemann seit zwei Monaten in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Berlin-Lichtenberg. In der Nacht zum 23. Juni habe sie über starke Schmerzen und Blutungen geklagt, worauf ihr Mann den diensthabenden Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gebeten habe, den Rettungswagen zu rufen. Dieser habe das mit der Begründung verweigert, es sei Sonntagnacht, da könne man nicht die Feuerwehr rufen.