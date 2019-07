Umfrage zu Freundlichkeit: Berlin hinter Leipzig

Menschen, die in Leipzig wohnen, erleben im Alltag im Schnitt mehr Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft als die Bewohner von Berlin.

Das zeigen zumindest die Ergebnisse einer Online-Befragung des Basel Institut of Commons and Economics. Noch bessere Werte als in den beiden Ost-Städten fanden die Forscher um den Soziologen Alexander Dill in Freiburg im Breisgau. In der Stadt im Südwesten ist offensichtlich nicht nur das Wetter besonders warm, sondern auch das gesellschaftliche Klima.