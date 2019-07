1000 Quadratmeter Wald brennen in Köpenick

In Köpenick ist die Feuerwehr am Dienstag wegen eines Waldbrands ausgerückt.

«In Köpenick brennen rund 1000 Quadratmeter Wald», sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen den 02. Juli 2019. Die Löschkräfte rückten gegen 3.45 Uhr zur Brandstelle aus. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.