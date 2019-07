Sechs Autos in Berlin-Tiergarten in Flammen

Sechs Autos haben in der Nacht zu Dienstag in Tiergarten gebrannt.

Gegen 1.00 gingen drei abgestellte Autos in der Straße An der Urania in Flammen auf, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen (02. Juli 2019) sagte. Die Autos seien vollständig ausgebrannt.