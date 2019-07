Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Vorbereitung zur Sanierung der Hedwigs-Kathedrale beginnt

Mit dem Abbau der Kirchenorgel haben in der Hedwigs-Kathedrale die Vorbereitungen zur Sanierung des katholischen Hauptgotteshauses in Berlin begonnen. In den kommenden Tagen sollen neben der Klais-Orgel aus dem Jahr 1978 auch weitere Kunstwerke gesichert werden, teilte das Erzbistum am Montag mit. Außerdem werde der Bau nach Schadstoffen untersucht. Als erstes solle die Kuppel saniert werden.

Mittlerweile habe auch der Denkmalschutz den Umbau der St. Hedwigs-Kathedrale genehmigt, auch die Förderbescheide vom Bund und dem Land Berlin liegen nach Angaben des Erzbistums vor. Für den Kirchenumbau sind 43 Millionen Euro veranschlagt, für die Sanierung des benachbarten Lichtenberg-Hauses weitere 17 Millionen. Zur Finanzierung der Gesamtsumme von 60 Millionen hatte das Erzbistum 20 Millionen Euro mit Hilfe der deutschen Diözesen gesammelt.

Nach den Plänen soll unter anderem die Öffnung vom Innenraum in die unterirdische Krypta, ein besonderes Merkmal der Kirche, geschlossen werden. Kritiker hatten deswegen vor einem «großen Verlust» gewarnt, konnten sich aber vor Gericht nicht gegen die Pläne durchsetzen. Die Kirche soll 2023 wieder öffnen.