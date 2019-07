Brand auf Industriegelände in Neu-Hohenschönhausen

Ein Feuer auf dem Gelände einer Autoverwertungsanlage hat zu einem Großeinsatz der Berliner Feuerwehr geführt. Am Abend war der Brand unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Eine 100 Meter hohe Rauchsäule war zwischenzeitlich kilometerweit zu sehen.

Rauchschwaden und Flammen sind hinter einem Waldstück zu sehen. Nach Angaben der Feuerwehr ist eine Lagerhalle auf dem Gelände einer Autoverwertung in Brand geraten.

Feuerwehrleute stehen im Stadtteil Lichtenberg über eine Lagerhalle mit der Aufschrift «Ersatzteile» und löschen ein Feuer. Nach Angaben der Feuerwehr war eine Lagerhalle auf dem Gelände einer Autoverwertung in Brand geraten.

Feuerwehrleute stehen im Stadtteil Lichtenberg vor der Wand einer schwarzen Rauchwolke und löschen ein Feuer. Nach Angaben der Feuerwehr war eine Lagerhalle auf dem Gelände einer Autoverwertung in Brand geraten.

Nach dem Ausbruch eines Feuers auf dem Gelände einer Autoverwertungsanlage in Marzahn-Hellersdorf in Berlin war der Brand nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagabend (30. Juni 2019) unter Kontrolle. «Es wird aber noch Stunden dauern, bis der Brand gelöscht ist», sagte ein Feuerwehrsprecher.