Badedermatitis: FEZ-Badesee muss geschlossen bleiben

Zerkarien, deren Wirtstier die Spitzschlammschnecke ist, siedeln vor allem im ufernahen Flachwasser. Hier baden auch bevorzugt Kleinkinder. «Die gesundheitliche Sicherheit, insbesondere unserer kleinen Badegäste, hat für uns oberste Priorität», so Thomas Liljeberg-Markuse, Geschäftsführer des FEZ-Berlin . «Wir bitten unsere Gäste um Verständnis, dass wir unter diesen Umständen eine Öffnung des Sees nicht verantworten können», so der Geschäftsführer. Zerkarien sind dafür bekannt, eine Badedermatitis mit Haut- und Juckreizungen auszulösen. Um jegliches Risiko auszuschließen, bleibt der See 2019 geschlossen.