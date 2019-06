Mehr als 200 Waldbrände in Brandenburg

Bei großer Hitze und Trockenheit lodern in Brandenburg täglich neue Waldbrände auf. Entspannung könnte nur kräftiger Regen bringen - doch der ist nicht in Sicht.

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg hat es in diesem Jahr bereits mehr als 200 Mal in Wäldern gebrannt. Auch am Mittwoch sei es im Landkreis Dahme-Spreewald zu einem Waldbrand auf einer Fläche von 1000 Quadratmeter an der Autobahn A13 bei Staakow gekommen, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, der Deutschen Presse-Agentur. Dort sei die Berliner Feuerwehr mit 50 Kräften und weitere Einsatzkräfte aus Brandenburg im Einsatz. Auch in Schulzendorf (Dahme-Spreewald) sei ein Waldbrand ausgebrochen, hinzu käme ein Flächenbrand im Landkreis Spree-Neiße.