Keine Rosinenbomber über dem Brandenburger Tor am Wochenende

Zur Erinnerung an das Ende der Luftbrücke vor 70 Jahren werden am Wochenende keine Rosinenbomber über das Brandenburger Tor in Berlin fliegen. Der Förderverein Luftbrücke habe den Antrag für den Überflug schriftlich und mündlich zurückgezogen, sagte die Sprecherin des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung, Kerstin Weber, am Donnerstag. Die Veranstalter selbst waren zunächst nicht zu erreichen.