Berliner SPD-Chef Müller für neues Partei-Grundsatzprogramm

Nach dem Desaster bei der Europawahl kündigt SPD-Chefin Andrea Nahles ihren Rücktritt an. Unter den Berliner Genossen finden sich anerkennende Stimmen zu diesem Schritt. Landeschef Michael Müller setzt in einer ersten Reaktion andere Schwerpunkte.

Berlin (dpa) - Berlins SPD-Chef Michael Müller hat seine Partei zur Entwicklung eines neuen Grundsatzprogramms aufgefordert. Es brauche angesichts der schwierigen Situation der Partei «neben den notwendigen Personalentscheidungen auch einen breiten inhaltlichen Diskussionsprozess», betonte Berlins Regierender Bürgermeister nach der Rücktrittsankündigung von Partei- und Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles am Sonntag. Ein neues Grundsatzprogramm sei daher jetzt der richtige Schritt. «Die Mitglieder müssen an der Entwicklung der zukünftigen Themen teilhaben.»

Nahles hatte zuvor mitgeteilt, sie werde an diesem Montag im Parteivorstand ihren Rücktritt als SPD-Vorsitzende und am Dienstag in der Fraktionssitzung ihren Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsabgeordneten erklären. «Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist», hieß es in einem Schreiben von Nahles an die SPD-Mitglieder.