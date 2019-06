Protest gegen Lebensmittelverschwendung

Aktive des Freiwilligen Ökologischen Jahrs (FÖJ) aus ganz Deutschland sowie einige Unterstützer zogen am Vormittag vom Gendarmenmarkt über das Ernährungsministerium zum Umweltfestival am Brandenburger Tor . Mit Plakaten, auf denen «Stop the Waste, Start the Taste» oder «Foodshaming - Nein, danke» stand, forderten sie die Bundesregierung dazu auf, die Lebensmittelverschwendung in Deutschland einzudämmen.