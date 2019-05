Nach Europawahl: Berliner Parteien vor der Aufarbeitung

Die einen jubeln, die anderen sind enttäuscht: Die rot-rot-grünen Koalitionsparteien in Berlin haben bei der Europawahl völlig unterschiedlich abgeschnitten. Wie geht es nun weiter?

Berlin (dpa/bb) - Nach der Europawahl in Berlin mit den Grünen als großem Gewinner steht für die Parteien in der Hauptstadt die Aufarbeitung der Ergebnisse an. Besonders interessant sein wird, ob und wie sich der Wahlsonntag auf die Zusammenarbeit innerhalb der rot-rot-grünen Koalition auswirken wird. Während die Grünen, die schon seit längerem gute Umfragewerte bekommen, als Wahlsieger nochmals Rückenwind bekommen haben, landete die SPD auf einem historischen Tiefstand. Auch die Linken büßten Wählerstimmen ein.

Am Nachmittag steht auch die Sitzung des SPD-Landesvorstandes an. Am Sonntagabend hatte sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zunächst nicht explizit zum Abschneiden seiner Partei in Berlin geäußert. Die SPD konnte in keinem der zwölf Berliner Bezirke die Mehrheit erringen - acht gingen an die Grünen, zwei an die CDU und zwei an die Linke.