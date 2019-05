Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Juso-Chef wirft AfD mangelnde Kompetenz bei Sozialthemen vor

Juso-Chef Kevin Kühnert hat der AfD Kompetenzen bei sozialen Themen abgesprochen. Er sei erstaunt darüber, dass die AfD oder andere rechte Parteien bei Unzufriedenheit mit sozialen Verhältnissen als Alternative gesehen werde, sagte Kühnert der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. «Die AfD ist so ziemlich als letzte auf den Mindestlohn-Zug aufgesprungen, setzt sich im Gegensatz zur SPD auch nicht für gerechte Steuersätze in Europa ein.» Sie sei im Kern die «alte neoliberale Professoren-Partei». Der Berliner Politiker warf der Partei vor, für soziale Verwerfungen immer nur eine Erklärung zu haben: «Sie sucht nach einem Sündenbock. Das sind vor allem Migranten und Flüchtlinge. Die Schwachen werden gegen die Allerschwächsten ausgespielt. Das hat mit Gerechtigkeit herzlich wenig zu tun.»

© dpa