Polizei-Gewerkschaft: Reformvorschläge prüfen

Die Berliner Gewerkschaft der Polizei hat gefordert, verstärkt über die Reform der Behörde zu diskutieren. Die Vorschläge des SPD-Innenexperten Tom Schreiber sollten von den Verantwortlichen genau angeschaut werden, teilte der Sprecher der Gewerkschaft am Dienstag auf Facebook mit. Er bringe eine Vielzahl aktueller Probleme auf den Punkt und stimme mit den Vorstellungen der Gewerkschaft zur Zukunft der Hauptstadt-Polizei überein.

Die «Berliner Zeitung» zitierte Schreiber am Dienstag mit den Worten: «Kriminalität wird zunehmend nur noch verwaltet, anstatt bekämpft.» Die Situation in den örtlichen Polizeiabschnitten und Direktionen sei prekärer, als es seit Jahren nach außen vermittelt werde. Schreiber ist demnach gegen die Schaffung von Brennpunkt-Direktionen. Diese sollten nach den Vorstellungen von Polizeipräsidentin Barbara Slowik in der Innenstadt gebildet werden und an Kriminalitätsschwerpunkten eingesetzt werden. Schreiber befürchtet, dass die Polizei den Blick für die ganze Stadt verlieren könnte.