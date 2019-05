Alfred-Döblin-Preis geht an Ulrich Woelk

Der Schriftsteller Ulrich Woelk erhält den diesjährigen Alfred-Döblin-Preis. Das teilte die Akademie der Künste in Berlin am Samstagabend mit. Der 58-Jährige wird für sein Manuskript mit dem Titel «Für ein Leben» geehrt, die Auszeichnung ist mit 15 000 Euro dotiert.

Der in Bonn geborene Woelk ist promovierter Physiker und arbeitete unter anderem von 1988 bis 1995 an der TU Berlin. Seinen ersten Roman «Freigang» veröffentlichte er im Jahr 1990. Seit Mitte der 90er Jahre lebt Woelk in Berlin.