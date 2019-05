Schafe sollen Wiesen auf dem Tempelhofer Feld stutzen

Schafe sollen in diesem Jahr wieder dabei helfen, die Wiesen auf dem Tempelhofer Feld in Form zu halten.

Der Test im vergangenen Jahr sei so ermutigend gewesen, dass es den Plan gibt, die Tiere in diesem Jahr dauerhaft auf dem Feld grasen zu lassen, sagte ein Pressesprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Freitag. Zunächst sollen die 25 Tiere demnach im Osten des Feldes leben. Im vergangenen Jahr waren die Tiere eine Woche lang im Einsatz. Zunächst hatte die Zeitung «B.Z.» darüber berichtet.