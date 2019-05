Zwei Menschen nach Küchenbrand im Krankenhaus

Nach einem Küchenbrand in Charlottenburg sind zwei Menschen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gekommen.

Als die Löschkräfte die Wohnung in der Ilsenburger Straße betraten, standen einige Küchenmöbel in Flammen, wie die Feuerwehr am Donnerstag (16. Mai 2019) mitteilte. Der Brand im zweiten Obergeschoss eines fünfstöckigen Mehrparteienhauses konnte nach Angaben eines Sprechers schnell gelöscht werden. Wie es zu dem Feuer am späten Mittwochabend kam, war zunächst unklar.