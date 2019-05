«Berlin ist meine zweite Heimat»: Luftbrücke vor 70 Jahren

Ununterbrochen flogen die Maschinen West-Berlin an. Landen, entladen, betanken, erneut starten, und das im Minutentakt. Der monströse Aufwand zur Rettung des blockierten West-Berlins, wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ist heute kaum noch vorstellbar.

Mit seinen beiden Töchtern besuchte er am Samstag den Baseballverein Berlin Braves, der seinen Platz auf dem alten Flughafen in «Gail S. Halvorsen Park - Home of the Berlin Braves» umbenannte. «Er hat damals viel für die Kinder getan», sagte ein Vereinssprecher. Am Sonntagnachmittag war noch ein kurzer Auftritt mit Kindern beim Fest der Luftbrücke geplant. Am Montag sollte Halvorsen schließlich «Ehrenschüler» einer nach ihm benannten Schule in Berlin-Dahlem werden.