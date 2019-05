Abgeordnetenhaus berät über Kinderbetreuung

Fehlende Plätze für die Kinderbetreuung beschäftigen viele Eltern in Berlin und heute auch die Parlamentarier im Abgeordnetenhaus.

Zur Diskussion stehen Anträge der rot-rot-grünen Regierungsfraktionen, die mehr Plätze in der Kindertagespflege und eine bessere Vergütung der Betreuenden zum Ziel haben. Laut Statistischem Landesamt leben derzeit 223.000 Kinder mit Rechtsanspruch auf Betreuung in Berlin. Dem standen Anfang April 5900 Plätze in der Kindertagespflege - also bei Tagesmüttern oder -vätern - und 170.000 Plätze in Kitas gegenüber. Der Senat hat den Ausbau der Betreuung zur Priorität erklärt.