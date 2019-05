Re:publica: Steinmeier fordert zivilisiertere Debattenkultur im Netz

Zum Auftakt der Digitalkonferenz re:publica hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine vernünftigere und zivilisiertere Debattenkultur im Internet ausgesprochen.

Er frage sich, warum gerade die politischen Debatten, die er im Netz erlebe, «so oft dazu neigen, toxisch zu werden», sagte Steinmeier am 06. Mai 2019 in seiner Eröffnungsrede in Berlin. «Wenn uns die Zukunft dieser Demokratie am Herzen liegt, dann müssen wir uns um die politische Debattenkultur im Netz gemeinsam kümmern.» Die drängendste Aufgabe sei nicht etwa die «Digitalisierung der Demokratie, sondern die Demokratisierung des Digitalen».

In seiner leidenschaftlichen Rede appellierte er sowohl an die «starke Zivilgesellschaft» als auch an die Politik und vor allem an die Plattformen. «Nach vielen Worten und Ankündigungen, nach Gesprächsrunden und fotogenen Politikerterminen ist es an der Zeit, dass Facebook, Twitter, YouTube & Co. ihre Verantwortung für die Demokratie endlich wahrnehmen und endlich in die Tat umsetzen.»