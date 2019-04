Minister: Passgenauere Deutsch-Kurse für Migranten

Sprache ist ein Schlüssel für die Integration. Doch die Deutsch-Kurse bestehen viele Zuwanderer nicht. Die Länder fordern Verbesserungen und setzen auf ein Treffen des Bundeskabinetts in der nächsten Woche.

Berlin (dpa) - Wegen des hohen Anteils von Migranten, die Deutschkurse nicht bestehen, dringen die Integrationsminister der Länder auf passgenauere Angebote. Kurse sollten in Modulen aufgebaut und besser aufeinander abgestimmt werden. Außerdem müsse es mehr Lernstunden für Migranten mit geringem Bildungsstand geben, hieß es am Freitag zum Abschluss eines zweitägigen Treffen der Länder-Ressortchefs in Berlin.