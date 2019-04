Bei einem Brand in einer Gaststätte in Müggelheim sind vier Menschen von der Feuerwehr gerettet worden. Im Neuhelgoländer Weg standen am Dienstagmorgen (09. April 2019) auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern Teile der Dachkonstruktion eines Ausflugslokals in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.