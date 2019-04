Berliner Stimmzettel zur Europawahl fast einen Meter lang

40 Parteien und sonstige politische Vereinigungen kandidieren, wie die Landeswahlleiterin am Donnerstag mitteilte. Angesichts dessen werde der Stimmzettel 94 Zentimeter lang sein. Bei der vergangenen Europawahl hatte es den Angaben zufolge lediglich etwas mehr als halb so viele Vorschläge gegeben. Wer sich vor der Stimmabgabe einen Überblick verschaffen will, findet im Internet ein Muster des Berliner Stimmzettels und weitere Informationen: www.wahlen.berlin.de . Die Europawahl ist am 26. Mai 2019.