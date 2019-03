Berliner SPD stimmt für Mietendeckel

Die Berliner SPD hat sich für die Einführung eines Mietendeckels ausgesprochen. Auf dem Landesparteitag am Samstag stimmten die Genossen einstimmig für eine zeitweise Begrenzung der Mieten.

Mit der Regelung soll Berlin Mieten zeitweise einfrieren können. Das ist unter Fachleuten umstritten, weil das Mietrecht eigentlich in der Kompetenz des Bundes liegt. Der rot-rot-grüne Senat will in den kommenden Monaten die rechtlichen Fragen klären. Wohnsenatorin Katrin Lompscher (Linke) will bis Juni Eckpunkte eines Gesetzesentwurfes vorlegen.