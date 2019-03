Schüler-Verband «gespannt» auf kostenloses Schulessen

Im Abgeordnetenhaus sorgte das geplante kostenlose Mittagessen an Schulen für eine kontroverse Debatte. Aus Sicht des Schüler-Verbands ist es ein guter Plan, auch wenn noch einiges getan werden muss.

Berlin (dpa/bb) - Der Landesschülerausschuss Berlin spricht sich für das geplante kostenlose Schulessen aus. «In unseren Augen ist das total wichtig, gerade auch für die Chancengleichheit», sagte Lucas Valle-Thiele, Sprecher des Verbands, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Bisher sei die Qualität des Essens mangelhaft, die Mensen seien oftmals überfüllt. «Da weichen viele darauf aus, dass sie ihr eigenes Essen mitbringen oder schlimmer, dass sie eben nicht genug essen», erklärte Valle-Thiele. Die rot-rot-grünen Fraktionen planen, zum nächsten Schuljahr kostenloses Mittagessen in den Klassen eins bis sechs anzubieten. Außerdem soll es für alle besseres Essen in der Mensa geben.