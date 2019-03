Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Sechs Transporter und zwei Überseecontainer in Flammen

Auf einem Firmengelände in Berlin-Alt-Hohenschönhausen sind sechs Transporter und zwei Überseecontainer in Brand geraten. Das Feuer brach in der Nacht zum Freitag an der Marzahner Straße aus, wie die Feuerwehr am Morgen weiter mitteilte. Etwa 40 Löschkräfte kämpften gegen die Flammen. Verletzte gab es nicht. Warum es brannte, war noch unklar.

