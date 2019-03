Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

SPD-Fraktion bestätigt Saleh mit schwachem Ergebnis im Amt

16 Monate nach einem internen Aufstand wurde Raed Saleh erneut zum Berliner SPD-Fraktionschef gekürt. Doch gestärkt haben dürfte ihn die Wahl nicht.

© dpa

Berlin (dpa/bb) - Trotz Kritik in den eigenen Reihen ist der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh in seinem Amt bestätigt worden. Allerdings kam er bei der turnusmäßigen Wahl am Dienstag ohne Gegenkandidat auf weit weniger Stimmen als zuvor: 25 der 38 SPD-Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus votierten für Saleh. 8 Abgeordnete versagten dem 41-Jährigen in einer geheimen Wahl ihre Stimme. Es gab 5 Enthaltungen.

Die Zustimmung lag damit bei knapp 65,8 Prozent. Bei der letzten Wahl 2016 hatten 34 von 37 anwesenden SPD-Parlamentariern für Saleh gestimmt, also 91,9 Prozent.

Saleh gilt als parteiinterner Widersacher des Regierenden Bürgermeisters und SPD-Landeschefs Michael Müller. Die Wahl galt als Bewährungsprobe. Denn 14 der 38 SPD-Abgeordneten hatten Arbeit und Führungsstil Salehs vor rund 16 Monaten in einem bis dahin beispiellosen Brandbrief scharf kritisiert. Saleh leitet die SPD-Fraktion im Berliner Landesparlament seit 2011.

Die Kritiker Salehs hatten dem Chef in dem Brief vom 8. November 2017 unter anderem fehlende Diskussionskultur, schlechte Erreichbarkeit des Chefs, wenig Informationsfluss, unprofessionelle Außendarstellung und mangelnde Zusammenarbeit mit rot-rot-grünem Senat und SPD-Landesverband vorgeworfen. «Gemeinsinn, Zusammenarbeit und Solidarität» seien in der Fraktion abhanden gekommen, hieß es.

Im Vorfeld der Vorstandswahl war in SPD-Kreisen auch die Idee einer männlich-weiblichen Doppelspitze für die Fraktion diskutiert worden. Doch am Dienstag kam sie nicht zum Tragen.

Die SPD steckt auch in Berlin in einem Tief. Bei der Abgeordnetenhauswahl 2016 hatte sie mit 21,6 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten eingefahren. Zuletzt lagen die Sozialdemokraten in Umfragen noch deutlich schlechter und mit 15 bis 17 Prozent sogar hinter ihren Koalitionspartnern Linke und Grüne. Bei der Europawahl am 26. Mai droht der nächste Nackenschlag. Vor diesem Hintergrund haben die Kontrahenten Müller und Saleh schon vor einiger Zeit eine Art Burgfrieden geschlossen. Konflikte schwelen jedoch unter der Oberfläche weiter, wie die Fraktionswahl am Dienstag zeigt.