Rund 1000 Teilnehmer zu Anti-Rassismus-Demo erwartet

Rund 1000 Menschen werden laut der Berliner Polizei heute zu einer Demonstration gegen Rassismus und rechte Parteien in der Hauptstadt erwartet. Die Veranstaltung «March Against Racism» beginnt um 14 Uhr am Wittenbergplatz, von wo aus die Demonstranten über den Nollendorfplatz zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal ziehen wollen.

Organisiert wird der Protest von dem Bündnis «Aufstehen gegen Rassismus». Unterzeichnet wurde der Aufruf zur Demonstration unter anderem von den Berliner Grünen, der Linken und der SPD sowie dem Deutschen Muslimischen Zentrum Berlin und dem Deutschen Gewerkschaftsbund Berlin-Brandenburg. Mit der Demonstration wolle man ein Zeichen gegen Rassismus, Nationalismus und Faschismus setzen, hieß es von den Veranstaltern.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) unterstützt die Demonstration. «Als Demokratinnen und Demokraten ist es unsere Aufgabe und Pflicht, Hass und Hetze jederzeit und überall entgegenzutreten», sagte er laut einer Mitteilung der SPD.

Weltweit finden in den «Internationalen Wochen gegen Rassismus» zwischen dem 10. und 23. März Demonstrationen und Veranstaltungen statt. Allein in Deutschland wird am 16. März, dem «Internationalen Aktionstag gegen Rassismus» in 27 Städten demonstriert. Der Protest richte sich besonders gegen die AfD, die ein Sammelbecken für extreme Rechte sei, teilte das Bündnis «Aufstehen gegen Rassismus» mit.