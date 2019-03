Harter Brexit könnte Ausländerbehörde überfordern

Seit Monaten wissen Tausende Briten in Berlin nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Das Ringen um den Brexit sorgt für maximale Verunsicherung. Nun warnt ein Fachmann vor den Folgen.

Berlin (dpa/bb) - Ein ungeregelter Brexit könnte die Berliner Ausländerbehörde vor ernste Probleme stellen. Weil in einem solchen Fall rund 18 000 in Berlin lebende Briten möglichst schnell einen neuen Aufenthaltstitel brauchen, könne die Behörde theoretisch gezwungen sein, für sechs Wochen komplett für jeden anderen Kunden zu schließen, sagte ihr Leiter Engelhard Mazanke am Freitag bei einer Klausurtagung der Grünen-Fraktion. Dies sei jedoch keine ernsthafte Option, erklärte er laut Innenverwaltung ergänzend.