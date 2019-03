Müller sieht Chancen auf Exzellenz-Titel

Berlins Regierender Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) sieht in der Verbundbewerbung aller drei Berliner Universitäten plus Universitätsklinik Charité bessere Chancen im Wettbewerb um den Exzellenztitel.

Berlin habe bereits in der ersten Runde um Exzellenzcluster mit sieben von neun Anträgen Erfolg gehabt, sagte Müller der «Berliner Morgenpost» am Sonntag (10. März 2019). Nun gehe es um den Titel der Exzellenz-Universität. Erfolg in beiden Runden verspricht Millionenförderung von Bund und Ländern.