Eva Menasse wird als Stadtschreiberin in Mainz eingeführt

Die in Berlin lebende Schriftstellerin Eva Menasse wird am Donnerstag (15.30 Uhr) als neue Mainzer Stadtschreiberin eingeführt. Der gemeinsame Preis von ZDF, 3sat und der Stadt Mainz besteht zu einem Teil aus der Stadtschreiberwohnung im Schatten des Mainzer Doms, zum anderen Teil aus einem Preisgeld von 12 500 Euro. Die Jury verband ihre Entscheidung für den zum 35. Mal vergebenen Literaturpreis mit der Würdigung Menasses als «eine große Menschenerzählerin, die mit feiner Empathie und scharfsinnigem Humor über fragile Beziehungen schreibt».

Die Mainzer Stadtschreiberin des vergangenen Jahres, Anna Katharina Hahn, hat in ihrem Video den Schönheiten und Verletzlichkeiten von Stadttauben nachgespürt und will in ihrem nächsten Buch Eindrücke aus Mainz mit verarbeiten.