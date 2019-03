Grünen-Fraktion sieht Probleme beim kostenlosen Schulessen

Die Berliner Grünen-Fraktion sieht noch Probleme beim künftigen Angebot von kostenlosem Schulessen. «Angefangen bei der Frage: Gibt es überhaupt ausreichend Kantinenplätze oder machen die Caterer das mit?», sagte die Fraktionsvorsitzende Antje Kapek am Mittwoch im Abgeordnetenhaus. Auch die Qualität des Essens müsse thematisiert werden. Silke Gebel, ebenfalls Vorsitzende der Fraktion, forderte: «Die Kostenfreiheit muss auch mit einer Qualitätssteigerung einhergehen.»

Bevor dann über eine Ausweitung des Modells diskutiert werden könne, müsse das Angebot überprüft werden. «Für uns ist klar, dass der Aspekt der Kostenlos-Kultur auf den Prüfstand muss», so Gebel. An erster Stelle sollte demnach eher eine bessere Qualität stehen. «Man muss aufpassen, wenn man die Dinge pauschal kostenlos machen will, dass man nicht das genaue Gegenteil erreicht», ergänzte Kapek.